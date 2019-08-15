غيرت شركة سامسونج عادتها في الإعلان عن هواتف نوت (Note) الجديدة، حيث أعلنت هذا العام عن هاتفين جديدين في سلسلة هواتف (جالاكسي نوت) بدلًا من هاتف واحد، الأول: هاتف (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10، والثاني: الهاتف الأكبر (جالاكسي نوت 10 بلس) Galaxy Note 10 Plus.

يشترك الهاتفان في العديد من الميزات أبرزها: مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والبطاريات ذات السعة الكبيرة وميزة الشحن الفائق السرعة (Superfast)، والمعالج القوي، والقلم الإلكتروني S-Pen المحسن الذي يمكنه التعرف على الإيماءات.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Note 10 وNote 10 Plus:

التصميم:

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يأتي هاتفا سامسونج (Galaxy Note 10)، و(Galaxy Note 10 Plus) بتصميم من الزجاج المغطي بطبقة من زجاج Gorilla 6، وإطار من المعدن إلا أنهما يختلفان كثيرًا عن هاتف (جالاكسي نوت 9) الذي صدر العام الماضي، حيث يأتي الهاتفان بتصميم نحيف مبهر يلتقي فيه المعدن المصقول للغاية مع الزجاج المتين ليندمجا معاً بانسيابية تامة، مع حواف أقل من الأعلى والأسفل تجعل تجربة استخدام الهاتف بيد واحدة سهلة للغاية.

يعتبر أكبر تغيير في التصميم مقارنةً بهواتف سامسونج الرائدة الأخرى هو شاشة العرض الكاملة التي تمتد على كامل الواجهة الأمامية للهاتف بفضل تقليل الحواف، كما استمرت سامسونج في الحفاظ على تصميم الشاشة ذات الثقب، ودمجت الكاميرا الأمامية في أعلى منتصف الشاشة نفسها، وهي الكاميرا التي تأتي بحجم أصغر من الموجودة في هاتف (جالاكسي إس 10). كما ستجد في الجهة الأمامية أيضًا مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة.

في الجهة الخلفية ستجد أنَّ سامسونج قد تخلت عن ترتيب عدسات الكاميرا الخلفية بشكل أفقي كما هو معتاد في سلسلة نوت، واستبدلتها بترتيب رأسي على الجانب الأيسر، كما ستجد أن أالكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات في الهاتف الأصغر (Note 10)، ورباعية العدسات الهاتف الأكبر (Note 10 Plus).

لأول مرة تتخلى سامسونج في هواتفها عن منفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ميليمتر، واستبدلته بمنفذ (USB-C) للشحن وتوصيل السماعات، مع وجود سماعات أذن بمنفذ USB-C في علبة الهاتف، كما تخلت عن الزر المخصص للمساعد الصوتي (بيكسبي) Bixby ودمجته في زر التشغيل، و لتنشيطه ستحتاج إلى الضغط على زر التشغيل لبضع ثوانِِ فقط.

الشاشة:

تعتبر سامسونج من أهم الشركات الرائدة في إنتاج الشاشات، لذلك تأتي هواتفها بشاشات قوية، وتضم سلسلة هواتف (جالاكسي نوت 10) شاشة عرض كاملة مميزة، حيث يأتي هاتف (Note 10) بشاشة 6.3 بوصات بدقة 1080 × 2280 بكسلًا، من نوع Dynamic AMOLED، وبكثافة 401 بكسلًا في البوصة الواحدة.

بينما يأتي هاتف (Note 10 Plus) بالشاشة الأكبر مقاسًا في تاريخ سلسلة (جالاكسي نوت) على الإطلاق، حيث يضم الهاتف شاشة بمقاس 6.8 بوصات بدقة 1440 × 3040 بكسلًا، ومن نوع Dynamic AMOLED، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سواء كنت في الخارج، أو في مكان مضيء، أو مظلم، يمكنك الاستمتاع بتجربة سينمائية رائعة. فالهاتف مدعم بتقنية HDR10+، وتقنية تعيين درجة اللون Dynamic Tone Mapping لضمان العرض بدرجة اللون المناسبة والتباين الحقيقي والطبيعي.

الأداء:

يعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز، أو معالج سامسونج Exynos 9825 الجديد المُصنع بتقنية 7 نانومتر، وكلا المعالجان يقدمان أداءًا ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات الكاميرا.

يتوفر هاتف (Note 10) بذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0، بسعة 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

بينما يتوافر هاتف (Note 10 Plus) بخيار واحد لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0، بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرا بايت.

الكاميرا:

إذا استخدمت هاتف (Galaxy S10)، أو(Galaxy S10 Plus) فستجد أن كاميرا (Galaxy Note 10) لا تمثل ترقية كبيرة، حيث إن سامسونج تستخدم مجموعة العدسات نفسها مع تغيير بسيط.

يضم الهاتفان كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ذات زاوية عريضة 123 درجة، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، ولكن يختلف هاتف (Note 10 Plus) بأنه يدعم عدسة رابعة لاستشعار العمق ToF تُطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

كما يدعم الهاتفان الكاميرا الأمامية نفسها بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K) مع دعم اختياري لميزة (HDR10+).

معظم تحسينات قسم الكاميرا في سلسلة (Note 10) تتعلق بتسجيل الفيديو، حيث تحسنت تقنية تثبيت الصورة، وأصبحت تدعم ميزات جديدة منها: ميزة (Live Focus Video) التي تتيح لك إضافة تأثير (bokeh) على الفيديو أثناء تسجيله، وميزة (Zoom-In Mic) التي تتيح لك التركيز على مقطع صوتي محدد أثناء تسجيل الفيديو.

كما يمكنك الاستفادة من ميزة أخرى تُسمى (AR Doodle) التي تتيح لك رسم تأثيرات بالقلم الرقمي S-Pen على الصور وتحريكها مباشرة، بالإضافة إلى ميزة (3D Scanner) التي تستخدم كاميرا العمق لمسح الأشياء.

قلم S-Pen:

تأتي سلسلة (Galaxy Note 10) مزودة بقلم (S-Pen) الذي يمتلك حساسية لما يصل إلى 4096 مستوى من الضغط، مع وجود مودم بلوتوث، ويرتبط الهاتف بالقلم لإلغاء قفل الهاتف وتنشيط الكاميرا والتنقل بين العدسات والتحكم في تشغيل الموسيقى، إلى جانب ميزة إيماءات التحكم الجديدة التي أطلقت عليها سامسونج اسم Air Actions.

يتيح لك القلم أيضًا التحكم في الكاميرا عن طريق تحريك القلم بشكل دائري مع أو عكس عقارب الساعة، وكذلك تحويل الكتابة بخط اليد إلى نصوص لحظيًا.

البطارية، ونظام التشغيل:

يعمل الهاتفان بنظام التشغيل نفسه؛ وهو أندرويد 9 باي Android 9.0 Pi المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 1.5، ويأتي هاتف (Note 10) ببطارية سعتها 3500 ميلّي أمبير/الساعة، بينما يأتي هاتف ( Note 10 Plus) ببطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة.

يدعم الهاتفان ميزة الشحن الفائق السرعة من سامسونج التي تحمل اسم (Superfast)، والتي توفر ساعة من الاستخدام مقابل الشحن لدقائق معدودة عبر شاحن بقدرة 45 واط، مع دعم ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 12 واطًا في الهاتف الأصغر، وبقدرة تصل إلى 20 واطًا في الهاتف الأكبر، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

السعر، والتوافر:

الهاتفان متاحان للطلب المسبق الآن على أن يصلا إلى المستخدمين بتاريخ في 23 أغسطس الحالي، ويتوافر هاتف (Note 10) بسعر 949 دولارًا، بينما يتوافر هاتف (Note 10 Plus) بسعر 1099 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت، و1199 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين 512 جيجابايت.

المواصفات Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus المعالج Snapdragon 855 من كوالكوم، أو Exynos 9825 من سامسونج. Snapdragon 855 من كوالكوم، أو Exynos 9825 من سامسونج. الشاشة 6.3 بوصات بدقة 1080 × 2280 بكسلًا، ومن نوع Dynamic AMOLED، وبكثافة 401 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.8 بوصات بدقة 1440 × 3040 بكسلًا، ومن نوع Dynamic AMOLED، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة. نسبة حجم الشاشة إلى الجسم %90.9. %91. مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، من نوع (UFS 3.0). 256 و512 جيجابايت، من نوع (UFS 3.0). ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 جيجابايت. 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. Advertisements يدعم حتى 1 تيرا بايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ذات زاوية عريضة 123 درجة، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.1. رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ذات زاوية عريضة 123 درجة، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision. تصوير الفيديو بدقة 2160 بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، مع دعم اختياري لميزة (+HDR10). بدقة 2160 بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، مع دعم اختياري لميزة (+HDR10). الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. حجم البطارية 3500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 12 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة قد تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. الاتصال واي فاي Wi-Fi 802.11ac، وبلوتوث 5.0، وLTE Cat.20ن وA-GPS. واي فاي Wi-Fi 802.11ac، وبلوتوث 5.0، وLTE Cat.20، وA-GPS. ميزات إضافية ميزات جديدة في القلم الرقمي S Pen، ودعم Samsung DeX، والتكامل مع ويندوز 10. ميزات جديدة في القلم الرقمي S Pen، ودعم Samsung DeX، والتكامل مع ويندوز 10. الألوان المتوافر بها الأسود، والأبيض، والوردي، والأحمر، وكلها تتميز بأنها ألوان متدرجة تتغير مع انعكاس الضوء عليها، وتطلق عليها سامسونج اسم (أورا) Aura. الأبيض، والأسود، والأزرق، وكلها تتميز بأنها ألوان متدرجة تتغير مع انعكاس الضوء عليها تطلق عليها سامسونج اسم (أورا) Aura. نظام التشغيل أندرويد 9 باي المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 1.5 أندرويد 9 باي المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 1.5 الوزن 168 جرامًا. 196 جرامًا. الأبعاد 151 × 71.8 × 7.9 مم. 162.3 × 77.2 × 7.9 مم. السعر 949 دولارًا. 1099 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين 256 جيجابايت، و1199 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.