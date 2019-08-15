شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضع سياسة جديدة لمنع المعلنين من تتبعك على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للناشرين على الإنترنت والشركات التى تعرض إعلانات على مختلف المواقع أن تتبعك من موقع إلى آخر، وإنشاء ملف تعريف يهدف إلى عرض إعلانات أكثر استهدافًا لاهتماماتك، ولكن هذا يمكن أن يضعف خصوصيتك بشكل كبير، لذلك بدأت المتصفحات فى اتخاذ إجراءات صارمة.

ونشرت أبل سياسة جديدة تحكم بها كيفية قيام متصفح Safari بمنع المعلنين ومواقع الويب من تتبعك عبر الإنترنت، وهى عبارة عن إجراءات قوية لكل من يحاول إحباط النهج الذى تتبعه الشركة.

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وبدأ متصفح Safari بحظر كل هذا التتبع عبر المواقع منذ عامين، وبدأ Firefox فى القيام بذلك فى يونيو الماضى، وتعمل Microsoft على تقنية مماثلة مع Edge ، وبدأت Google فى تنفيذ حملة مشابهة على متصفح كروم.

لكن يمكن لمواقع الويب استخدام أساليب متسللة مثل البصمات والكوكيز لمحاولة التهرب تلك الخطوات، وهذا هو السبب وراء سياسة أبل الجديدة.