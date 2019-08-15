شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قس "روبوت" بمعبد يابانى لتغيير تصور الناس عن البوذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن قس روبوت يلقى خطب في معبد زن باليابان، في محاولة لزيادة الاهتمام العام بالتعاليم البوذية.

في حين أن المعبد يأمل في أن يغير هذا الروبوت تصور الناس عن البوذية، إلا أنه نال الكثير من الانتقادات بسبب مظهره الذى يبدو مثل وحش فرانكشتاين.



قس روبوت

بدأ الروبوت الوعظ في معبد كوداي-جي زن في جناح هيغاشياما-كو في كيوتو بوقت سابق من هذا العام، كما يلقى العظات باللغة اليابانية، مصحوبة بترجمات صينية وإنجليزية للزوار الأجانب.

وقد طور هذا الروبوت بالحجم الحقيقي، والذي يطلق عليه اسم Mindar ، بتكلفة تقارب مليون دولار (0.8 مليون جنيه إسترليني)، نتاج التعاون بين معبد Zen وعالم الروبوتات Hiroshi Ishiguro بجامعة أوساكا.

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يتم تغطية أيدي Mindar والوجه والكتفين بجلد اصطناعي من السيليكون، في حين أن الأجزاء الداخلية الميكانيكية من الروبوت واضحة للعيان.



الروبوت

تظهر الأضواء الساطعة والأسلاك داخل الروبوت المكشوف جزئياً، وكذلك كاميرا الفيديو الصغيرة التي ركبت عليها مقبس العين الأيسر، بينما تدور الكابلات حول جسمه المصنوع من الألمنيوم.

يمكن أن يحرك الروبوت ذراعيه ورأسه وجذعه - مثل تثبيت يديه معًا في الصلاة - ويتحدث بهدوء وبنغمات مريحة عن الرحمة وأيضًا عن مخاطر الغضب والرغبة والأنا.