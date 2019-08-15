شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ثغرة الـ Credential Dumping؟.. وازاى تحمى نفسك منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد تقنية الـ Credential Dumping واحدة من التقنيات الخطيرة، التى تعنى وصول الهاكرز إلى مختلف حسابات المستخدم، وذلك بعدما يتمكن الهاكرز من الوصول إلى كمبيوتر الضحية، والتى تتيح فى النهاية الحصول على أسماء المستخدمين وكلمات المرور لحسابات متعددة من جهاز واحد.

مخاطر الـ Credential Dumping

تتيح Credential Dumping للهاكرز الوصول إلى عمليات تسجيل الدخول للحسابات المصرفية وحسابات البريد الإلكترونى ومعلومات تسجيل الدخول للأجهزة أو الشبكات الأخرى، مما يجعل من السهل سرقة هوية شخص ما والاستيلاء على جميع حساباته.

كيف يمكن للهاكرز الوصول إلى Credential Dumping

يمكن للهاكرز الوصول إلى العديد من كلمات المرور عند اختراقهم أى كمبيوتر بسبب طريقة تعامل أنظمة التشغيل مع كلمات المرور، حيث يقوم الجهاز بتخزين كافة كلمات المرور فى ذاكرة الكمبيوتر لاستخدامها لاحقًا، حيث يمكن للهاكرز فى هذه الحالة الوصول إلى ملف يعرف بـ Security Account Manager والذى يتيح له رؤية قائمة بكلمات المرور المخزنة على هذا الكمبيوتر.

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كيف تحمى نفسك من هذه الثغرة؟

- تجنب حفظ كلمات المرور الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر

- استعن بتطبيق مدير كلمة المرور عبر الإنترنت

- قم بتفعيل ميزة Microsoft Defender

- قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية فى التطبيقات المختلفة.