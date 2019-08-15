شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة حديثة: المشترى ابتلع كوكب منذ 4.5 مليار عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن كوكب المشترى تصادم مباشرة مع كوكب أولى قبل 4.5 مليار عام، عندما كان لا يزال يتشكل، وابتلع هذا الكوكب- الذى تعد كتلته أكبر 10 مرات من الأرض- بشكل كامل.

وتأتى هذه النظرية من العلماء الذين درسوا تاريخ الكوكب باستخدام بيانات من مسبار الفضاء جونو التابع لناسا، إذ يعتقدون أن هذا الاصطدام يفسر الكثير عن الكوكب الغازى الغامض.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تتكون الطبقة الداخلية لكوكب المشترى من صخور صلبة وهيدروجين، والتى حيرت علماء الفلك لفترة طويلة، وإذا كانت نظريتهم صحيحة، فإنها تلقى الضوء الجديد على تكوين النظام الشمسى المضطرب.

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وقال العلماء فى دراستهم التى نشرت فى مجلة "نيتشر": "إن التأثير الضخم الكافى بين هذا الكوكب والمشترى كان يمكن أن يحطم قلبه المدمج ويخلط العناصر الثقيلة مع الظروف الداخلية".

يضيف الفريق، الذى تم تجميعه من جميع أنحاء اليابان والصين وسويسرا والولايات المتحدة، أن هذا السيناريو لم يكن فريدًا بالنسبة إلى المشترى، فالكواكب الأولية كانت تصطدم كثيرًا فى الأيام الأولى للنظام الشمسى.