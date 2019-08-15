شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تكشف عن لعبتها Need For Speed Heat.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة EA المطورة للألعاب عن الجزء الجديد من سلسلة Need For Speed والذى يأتى تحت اسم Need For Speed Heat، وهي من تطوير Ghost Games ومن نشر EA.
وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فإن اللعبة الجديدة تشبه إلى حد كبير إصدار Underground 3 حيث يركز هذا الإصدار على السباقات الليلية كما هو الحال فى Need For Speed Underground 2، كما ستضع هذه اللعبة المستخدمين في مواجهة مباشرة مع شرطة المدينة التى سوف تسعى لمطاردتك دائما كلما اجتزت السرعة المحددة.
وتتيح اللعبة العديد من الخيارات للتعديل على السيارة فيما يتعلق بكافة النواحي من حيث الشكل او اللون أو من حيث قطع المحرك والتعليق والإطارات التي تزيد من أداء السيارة، ومن المنتظر أن تكون اللعبة متاحة للمستخدمين يوم 5 نوفمبر القادم عبر خدمة Origin Access premier ثم لاحقاً فى 8 نوفمبر سوف تتاح بشكل عالمى.
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