تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note 10 يتخلص أخيرًا من زر Bixby

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج عن مجموعة Galaxy Note 10 خلال مؤتمر عقد يوم الأربعاء الماضي، حيث جاءت الإصدارات الجديدة من سلسلة Note ببعض التغييرات في التصميم التي تشمل إزالة مدخل 3.5مم للسماعات، والتخلص أيضاً من زر Bixby.

لقد شاهدنا زر Bixby لأول مرة مع Galaxy Note 8 وGalaxy Note 8 Plus في عام 2017، حيث كان الزر مخصص لاستدعاء مساعد سامسونج الذكي مباشرةً من خلال الضغط عليه. ولكن على ما يبدو، فإن سامسونج تخلصت بالفعل من هذا الزر مع أحدث سلسلة Galaxy Note 10 الجديدة.

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أيضاً كبديل لزر Bixby، أصبح هاتف Galaxy Note 10 يضم زر الطاقة من الجانب الأيسر تحت زر التحكم في مستوى الصوتيات. وعلى الرغم من انه تم إزالة زر Bixby، إلا انه سوف يتم تنشيطه بشكل عادي عن طريق إلقاء أوامر صوتية بعبارة Hey Bixby أو عن طريق الضغط مطولًا على زر الطاقة أو أيضًا عن طريق الأزرار المخصصة على الشاشة.

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