تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن مستشعر كاميرا جديد بدقة 108 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة سامسونج بالإعلان مؤخراً عن مستشعر كاميرا جديد بدقة 108 ميجابكسل، حيث من المتوقع أن تقدم شاومي أول الهواتف المميزة بمستشعر سامسونج الجديد.

وحسبما ورد، فإن هذا المستشعر الجديد يحمل اسم “ISOCELL Bright HMX”، وهو بحجم 1/1.33 بوصة. ولقد تم تطوير هذا المستشعر بالتعاون مع شركة شاومي الصينية، حيث يأتي بقدرة على التقاط صور في الأماكن أو ظروف الإضاءة المنخفضة وذلك بفضل تقنية Smart-ISO، وهي تقنية جديدة تُمكن المستشعر من التقاط صورة شديدة الوضوح، سواء كانت الإضاءة عالية أو منخفضة، وفقًا لما ذكرته شركة سامسونج.

سيتمكن هذا المستشعر من التقاط صور أقل وضوح بدقة 27 ميجابكسل، وذلك عن طريق دمج كل 4 بكسل في بكسل واحد، مما ينتج عنه صور أقل وضوحًا وأصغر مساحة، إلا أنها أيضًا ستتمتع بإضاءة أعلى.

وعلاوةً على ذلك، سيتمكن المستشعر أيضًا من تصوير مقاطع الفيديو بدقة 6K بمعدل 30 إطار في الثانية (6016 × 3384)، وهذا يعتبر شيء مذهل بالنسبة لهاتف محمول.

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ومع ذلك، لم تفصح أي من شركتي سامسونج أو شاومي عن اسم هذا الهاتف الذي سيتم تزويده بهذا المستشعر، إلا أن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى أن الهاتف هو Mi Mix 4 من شاومي.

ولقد أعلنت سامسونج أن المستشعر سيدخل في مرحلة الإنتاج خلال الشهر الحالي، مما يشير على الأرجح إلى أننا قد نري هذا الهاتف قبل نهاية هذا العام.

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