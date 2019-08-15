سوق الساعات الذكية العالمي ينمو بنسبة 44 في المئة في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق بالكشف عن تقريرها الأحدث حول وضعية سوق الساعات الذكية في الربع الثاني من هذا العام والأرقام تبدو جيدة. نمى السوق بأكمله بنسبة 44 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحيث نمت الشحنات الإجمالية من 8.6 مليون وحدة في الربع الثاني من العام 2018 إلى 12.3 مليون وحدة في الربع الثاني من العام 2019.

لا تزال شركة آبل تهيمن على السوق بعدما نجحت في شحن 5.7 مليون وحدة مما خول لها الحصول على 46.4 في المئة من السوق مع العلم بأنها نجحت في شحن 3.8 مليون وحدة فقط في نفس الفترة من العام الماضي. كانت سامسونج هي الرابح الأكبر، حيث زادت شحناتها أكثر من مرتين من 0.9 مليون وحدة في الربع الثاني من العام الماضي إلى 2 مليون وحدة في الربع الثاني من هذا العام لتحتل بذلك المرتبة الثانية متقدمة على شركة Fitbit التي تقلصت شحناتها من 1.3 مليون وحدة في الربع الثاني من العام الماضي إلى 1.2 مليون وحدة في الربع الثاني من هذا العام.

من المحتمل أن يساعد إطلاق الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch Active 2 على تحسين أداء شركة سامسونج في سوق الساعات الذكية خلال ما تبقى من هذا العام.