نائب رئيس شركة Meizu ينشر أول صورة رسمية للهاتف Meizu 16s Pro القادم من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Meizu 16s Pro محورًا لعدد من الشائعات في الفترة الماضية، والآن قررت شركة Meizu مشاركة بعض المعلومات الرسمية للحفاظ على الضجة المحيطة بالهاتف، وإليكم أول صورة رسمية للهاتف.

التصميم المستدير والإطار النحيف للشاشة يجعل الهاتف Meizu 16s Pro يبدو مشابهًا للغاية للهاتف Meizu 16s الحالي. ومع ذلك، على الرغم من التشابه في التصميم، فسوف يحصل الهاتف Meizu 16s الجديد على ترقيات كبيرة على مستوى العتاد، فمن المقرر أن يحصل على المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وشاشة AMOLED متقدمة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، على الرغم من أن دقتها ستبقى في حدود +FullHD.

لم يتم تأكيد ذلك بعد، على الرغم من أن هذه المواصفات قد نُشرت لفترة وجيزة على الموقع الرسمي لشركة Meizu. على أي حال، لم نسمع الكثير عن الكاميرا لذلك هناك إحتمال أن تكون الواجهة الخلفية للهاتف Meizu 16s Pro مطابقة لواجهة الهاتف Meizu 16s الخلفية. الشيء الوحيد الذي أكدته لنا شركة Meizu رسميًا هو أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 16s Pro في اليوم 28 من شهر أغسطس الجاري، وهو ما يعني يوم الأربعاء الأخير من هذا الشهر.