Galaxy A10s هو ثاني هاتف ذكي من سامسونج لا يتم تصنيعه من قبل الشركة نفسها

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر نوفمبر من العام الماضي، قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy A6s الذي كان حصريًا للسوق الصيني مع العلم بأنه كان أول هاتف من الشركة الكورية الجنوبية يتم تصنيعه من قبل شركة أخرى. في الواقع، لقد تم إنتاج هذا الهاتف من قبل الشركة الصينية Wintech، وكان هذا جزءًا من خطة شركة سامسونج لخفض تكلفة الإنتاج لطرح الهاتف بسعر أرخص في السوق.

الآن، إتضح أن Galaxy A10s الذي تم إطلاقه مؤخرًا يُعتبر ثاني هاتف ذكي من شركة سامسونج يتم تصنيعه من قبل شركة مُصنعة أخرى، على الأقل وفقا للوثائق التي تم تقديمها لهيئة الإتصالات الفيدرالية FCC. هذه المرة، قررت شركة سامسونج توكيل مهمة تصنيع الهاتف Galaxy A10s لشركة Jiaxing Yongrui Electron Technology. وعلى عكس الهاتف Galaxy A6s الذي كان حصريًا للسوق الصيني، فسوف نرى الهاتف Galaxy A10s يشق طريقه إلى الأسواق الدولية.

Advertisements

في الوقت الراهن، ستعتمد شركة سامسونج على الشركات المصنعة بالعقود لتصنيع بعض هواتفها الذكية الإقتصادية فقط نظرًا إلى أن الشركة ترغب في توسيع تواجدها في الهند والصين حيث تشتد المنافسة على الهواتف الذكية المتوسطة والإقتصادية.

للتذكير، يضم الهاتف Galaxy A10s الجديد شاشة IPS Infinity-V بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك معالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مرفوقة بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميغابكسل تعمل على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy A10s الجديد جاء كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI الأحدث من شركة سامسونج. وللآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد إطلاق هذا الهاتف لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا نعرف بأنه سيصل إلى السوق بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأخضر والأحمر.