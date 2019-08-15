شركة مُصنعة للأغطية الواقية تؤكد الإسم iPhone 11، والـ iPhone 11 Pro لن يكون الأكبر حجمًا

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن العديد من الأشخاص يتساؤلون عن الأسماء التي ستأتي بها هواتف iPhone الجديدة القادمة في شهر سبتمبر المقبل من شركة آبل. حسنًا، يبدو أن شركة ESR المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية قررت أن تسلط الضوء على أسماء هذه الهواتف في أحدث منشور لها.

ووفقا لشركة ESR، فيبدو أن خليفة الهاتف iPhone XR سيصل إلى السوق ببساطة تحت إسم iPhone 11، في حين سيصل خليفة الهاتف iPhone XS تحت إسم iPhone 11 Pro مما يلمح إلى أنه سيحصل على دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil على غرار لوحيات iPad Pro. وعندما يتعلق الأمر بخليفة iPhone XS Max، فقد كشف لنا التسريب الجديد أنه سيحمل إسم iPhone 11 Pro Max.

Advertisements

ووفقا للشائعات، فسوف يكون iPhone 11 Pro هو الهاتف الأصغر ضمن هذه التشكيلة نظرًا إلى أنه سيضم شاشة بقطر 5.8 إنش، في حين سيصل الهاتف iPhone 11 مع شاشة بقطر 6.1 إنش، والهاتف iPhone 11 Pro Max مع شاشة بقطر 6.5 إنش. وبمعنى آخر، جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة ستأتي بنفس أحجام هواتف iPhone التي تم إطلاقها في العام الماضي.

وبطبيعة الحال، هذه المعلومات غير رسمية، وهذا ما يعني بأنه ليس هناك ما يضمن بأن هذه هي الأسماء النهائية التي ستصل بها هواتف iPhone الثلاثة الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.