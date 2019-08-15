Huawei تبدأ العمل على تطوير شبكات الجيل السادس 6G في مختبرات البحث والتطوير التابعة لها في كندا

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن معظم شركات الإتصالات لا تزال في المراحل الأولى من عملية إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G، بدأت شركة Huawei بالفعل بالعمل على تطوير شبكات الجيل السادس 6G في مختبرات البحث والتطوير التابعة لها في مدينة أوتاوا الكندية. ووفقا للتقارير، تعمل الشركة عن كثب مع أكثر من 13 جامعة ومعهد للبحوث على شبكات الجيل السادس 6G والإستخدامات الممكنة لها. ووفقا لتوقعات مبدئية أصدرتها شركة Huawei، فمن غير المتوقع أن تتوفر تكنولوجيا الجيل السادس 6G قبل العام 2030.

في وقت سابق من هذا العام، كشفت لنا بعض الأخبار أن شركة سامسونج بدأت بدورها العمل على تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل السادس 6G في مختبرات البحث والتطوير التابعة لها بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول. لذلك، فليس من المستغرب أن تحاول شركة Huawei أيضًا أن تضع نفسها بين الشركات الأولى التي بدأت العمل على تطوير شبكات الجيل السادس 6G.

في شهر يونيو الماضي، أعلنت Nokia و Ericsson و SK Telecom عن شراكتهما الاستراتيجية التي تدور حول العمل سويًا على مذكرات تطوير شبكات الجيل السادس. بشكل عام، لا تزال هذه جميعها خطوات مبكرة نظرًا لعدم وجود معايير واضحة لتكنولوجيا 6G في الوقت الحالي، كما أن جميع الأبحاث التي أُجريت لا تزال في معظمها نظرية وليست عملية.