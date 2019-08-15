الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة .. والصحة تنصح بشرب المياه وإرتداء الملابس القطنية

أحمد أبوعقيل

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية كبيرة في طقس غداً الجمعة حيث يتوقع أن يشهد الطقس ظهور شبورة مائية صباحًا واحتمالية سقوط أمطار رغم الإرتفاع الشديد للحرارة على معظم الأنحاء نهارا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة

ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة

وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة

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وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإرشادات التى يجب اتبعها أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو مع التعرض لها .

1- عدم المشى فى الشمس لمسافات طويلة.

2- شرب الكثير من السوائل الباردة أو المياه.

3- ارتداء الملابس الخفيفة ويفضل تكون قطنية .

4- عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية والاستحمام يوميا بماء فاتر.

5- حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة .

6- استخدام المظلة الشمسية أو القبعات لحماية الرأس من حرارة الشمس المباشرة.