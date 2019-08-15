هواوي تؤجل إطلاق Mate X إلى ما بعد سبتمبر

أجلت شركة هواوي تاريخ إصدار هاتفها القابل للطي المسمى (Huawei Mate X) من شهر سبتمبر إلى نوفمبر، وسيكون للهاتف تصميم معدل قليلًا.

وأوضحت هواوي هذه المعلومات خلال حدث صحفي في الصين ناقشت خلاله مستقبل الهاتف القابل للطي، وذلك بحسبما ذكر موقع TechRadar.

وتبعًا إلى أنه من غير المرجح أن يُطرح هاتف (Huawei Mate X) القابل للطي قبل شهر نوفمبر، فإن ذلك يعني ترك الباب مفتوحًا ليصبح هاتف سامسونج جالاكسي فولد (Galaxy Fold) أول هاتف قابل للطي في السوق.

وكان من المفترض أن تصدر الشركة الصينية هاتفها القابل للطي في شهر يونيو، لكنها أجلت الموعد إلى شهر سبتمبر، لتعود من جديد وتؤجل تاريخ إصدار الجهاز إلى شهر نوفمبر.

وأكدت هواوي على نيتها إطلاق الهاتف القابل للطي (Huawei Mate X) قبل نهاية عام 2019، دون توضيح سبب التأخير.

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ومن الواضح أنه ما يزال هناك بعض التحديات التي يجب على هواوي التغلب عليها لتجنب البداية المتعثرة التي واجهتها سامسونج مع جالاكسي فولد وضمان إطلاق سلس للهاتف في شهر نوفمبر.

وجرب فريق (Huawei Mate X) الهندسي عدد من التحسينات على الجهاز، بما في ذلك استبدال الجهة الخلفية الفولاذية بثانية من الألومنيوم، مما قلل من الوزن النهائي للجهاز بمقدار 20 جرامًا، لكن لم تكن مادة الألومنيوم قوية بما فيه الكفاية.

وشاركت هواوي بعض الأخبار المتعلقة بجهاز (Huawei Mate X) التالي، والذي من المقرر إطلاقه في وقت مبكر من العام المقبل، وسيكون لديه المزيد من الشاشات عن طريق تبديل الجهة الخلفية المعدنية الحالية بظهر زجاجي، والتي بدورها تصبح شاشة قابلة للاستخدام.