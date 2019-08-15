ون بلس تؤكد إطلاقها هاتف 5G آخر بحلول نهاية العام

تستعد شركة ون بلس OnePlus الصينية الناشئة لتصنيع الهواتف لطرح جهاز جديد داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) هذا العام، وذلك مع تطلعها إلى التوسع في الولايات المتحدة وكسب المزيد من العملاء من هواوي؛ وآبل؛ وسامسونج.

وقال بيت لاو Pete Lau، الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس، لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقابلة: إن الشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها تستعد أيضًا لإطلاق أول جهاز تلفزيون ذكي لها، وذلك للاستفادة من زخمها المتنامي.

وتمكنت ون بلس من التغلب على تراجع سوق الهواتف الذكية هذا العام بعد المراجعات الإيجابية لأحدث أجهزتها، (OnePlus 7 Pro)، الذي يضم كاميرا منبثقة وتقنية التمرير السلس.

وقال لاو: إن الشركة البالغة من العمر ست سنوات قد زادت الإيرادات وحجم الوحدات هذا العام، وذلك بالرغم من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ألقي بظلاله على آبل؛ وهواوي؛ وباقي سوق الهواتف الذكية.

وكان هاتف (OnePlus 7 Pro) في شهر مايو أول هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس يُطلق في المملكة المتحدة على شبكة (EE)، وجى إطلاقه لاحقًا في فنلندا مع شركة (Elisa).

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وتتطلع الشركة الآن إلى الفرص المتاحة في أمريكا الشمالية، وقال لاو: إن ون بلس تخطط لإطلاق هاتف 5G ثان، لكن هذه المرة على المستوى العالمي، وذلك في الربع الرابع من عام 2019.

وبالرغم من أن أحدث الأجهزة الرائدة من سامسونج وهواوي تقدم 5G في أسواق معينة، إلا أنه من غير المتوقع أن تدعم آبل المعيار الجديد عند إصدار أحدث هواتفها في الشهر المقبل، مما يمثل فرصة لشركات، مثل ون بلس؛ وجوجل.

كما أكد لاو على خطط إطلاق ون بلس لأول جهاز تلفزيون ذكي، والذي ألمح إلى أنه يمكن أيضًا أن يدعم شبكات (5G) في المستقبل.

وقال: إن تجربة ون بلس في جعل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد أسهل في الاستخدام هي ميزة كبيرة في قطاع التلفزيون، والذي تهيمن عليه شركات سامسونج؛ وإل جي؛ وسوني.