شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن ميزة جديدة لتذكير المستخدمين بإطلاق أفلامهم المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة فيس بوك عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لصناع الأفلام الاستفادة من شبكتها الاجتماعية للترويج لأفلامهم من خلال إعلانات تظهر للمستخدمين فى الإشعارات، حيث قالت الشبكة فى منشور على مدونتها:"إن الميزة تتضمن حلين إعلانيين جديدين، وهما: إعلانات التذكير بالأفلام، وإعلانات أوقات عرض الأفلام".

وأضاف فيس بوك أن الخيارين يهدفان إلى مساعدة إستديوهات الأفلام على زيادة مبيعات التذاكر، كما يهدفان إلى مساعدة الناس فى العثور على الأفلام التى يريدون مشاهدتها، وأشارت المنصة إلى أن رواد السينما غالبا ما يكتشفون الأفلام قبل أشهر من إطلاقها، لذلك فهى تعتقد أنهم يحتاجون إلى تذكيرات تخبرهم بأن عرض الفيلم الذى ينتظرونه أصبح متاحا فى دور السينما.

وقال فيس بوك إنه أصبح بإمكان المستخدمين الذين يرون منشورًا عن فيلم يعجبهم فى الصفحة الرئيسية الخاصة بهم الضغط على زر Interested، للحصول على تنبيه فى إشعاراتهم بفيس بوك، وذلك عندما يحين موعد بدء عرضه فى دور السينما، وبالضغط على إشعار التذكير، ينتقل المستخدمين إلى الصفحة الخاصة بالفيلم على فيس بوك، والتى تتضمن تفاصيل مثل أوقات العرض، كما يمكنهم شراء التذاكر من تلك الصفحة.

وأضاف فيس بوك أنه يمكن لرواد السينما، عند رؤية إعلان لأوقات عرض فيلم، الضغط على زر Get Showtimes للذهاب مباشرةً إلى صفحة تفاصيل الفيلم على فيس بوك، حيث يمكنهم العثور على المعلومات الخاصة بمكان وزمان عرض الفيلم.