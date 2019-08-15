تكنولوجيا: باحثون: الملابس الذكية يمكنها تعزيز أداء الأجهزة القابلة للارتداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون في سنغافورة ملابس "ذكية" يقولون إنها يمكن أن تعزز الإشارات وتحافظ على عمر بطاريات الأجهزة اللاسلكية مثل سماعات الرأس والساعات الذكية.

ويسمح الاختراع المسمى (ميتاماتيريال) للموجات اللاسلكية مثل البلوتوث والواي فاي بأن تنساب عبر الملابس بين الأجهزة القابلة للارتداء بدلا من الإشعاع للخارج في جميع الاتجاهات.

وقال علماء في جامعة سنغافورة الوطنية إن هذا يعني أن أجهزة الاستشعار والأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء مثل ساعات وسماعات أبل يمكنها توفير اتصالات أقوى وأسرع وتوفير الطاقة.

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وقال الأستاذ المساعد جون هو، وهو يرتدي قميصا رياضيا مزين بشرائط على شكل المشط من نسيج (ميتاماتيريال) "هذا القميص يعزز الاتصال اللاسلكي بين الأجهزة حول جسدي بمقدار 1000 مرة".

وقال هو الذي أشرف على فريق من عشرة أفراد طور هذه التكنولوجيا على مدى عام، إنه يمكن استخدامها لقياس العلامات الحيوية للرياضيين أو مرضى المستشفيات.

وحصل الفريق على براءة اختراع مؤقتة عن تصميم النسيج الذي يمكن غسله وتجفيفه وكيه مثل الملابس العادية وتبلغ تكلفته بضعة دولارات فقط للمتر الواحد.