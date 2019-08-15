شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تختبر مميزات جديدة.. البحث فى الرسائل ودعم الصور الحية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر" العديد من المميزات خلال هذه الفترة، بداية من ميزة الحصول على تنبيهات حول الردود على تغريدات محددة، وميزة الحصول على تنبيهات حول موضوع معين، إضافة إلى ميزة أخرى تتعلق بإتاحة الفرصة للمستخدمين للبحث فى الرسائل المباشرة، وهو ما يؤكد عزم المنصة على جعل خاصية الرسائل أكثر تداولًا بين المستخدمين.

وبحسب ما نشرته المدونة الشهيرة Karissa Bell عبر حسابها الرسمى على تويتر، فلم تكن ميزة البحث فى الرسائل الشىء الإضافى الوحيد الذى تعمل عليه الشركة، إذ بدأت أيضا فى اختبار ميزة لدعم الصور الحية، والتى تتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل لقطة ما على شكل صورة متحركة ونشرها على طريقة سناب شات وانستجرام، حيث سيكون المستخدم قادرًا على تسجيل صور وكأنها “جزء من قصة” مثلما الحال مع تطبيقات التواصل الاجتماعى الأخرى.

كذلك فقد بدأ تويتر اختبار ميزة أخرى تساعد المستخدمين على إعادة ترتيب الصور عن طريق التطبيق نفسه، وفى نفس الوقت فإن الشركة لا ترغب فى التوقف عن جعل بيئة المنصة أمنة وصحية للمستخدمين مع إضافة العديد من الخيارات.