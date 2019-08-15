شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة لينكد إن تختبر الوضع الليلى على نسخة أندرويد من تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن عمل منصة LinkedIn على اختبارات لتضمين "الوضع المظلم" على تطبيقها لنسخة الأندوريد.

وبحسب ما نشره موقع wongmjane الأمريكى المملوكة للمسربة الشهيرة "جين مانشون ونج"، فإنه خلال تحليلها لأكواد تطبيق لينكد إن على منصة أندرويد لاحظت وجود "الوضع المظلم" كميزة مضافة، لكنها لا تزال فى مراحلها الأولى وتجتاج لمزيد من التطوير، وقد أرفقت صورة للتطبيق على حسابها الشخصى فى تويتر، والتى يظهر فيها اللون الأسود مع وجود العناويين الرئيسية باللون الأبيض.

وتأتى هذه الخطوة بعد إطلاق ميزة الوضع المظلم للعديد من التطبيقات والشبكات التى توفر الوضع المظلم، خاصة لقطاع الموظفين أو العاملين وكذلك الباحثين عن عمل عبر هذه المنصة المهنية الكبيرة، إذ يقضى الكثير منهم وقتا لا بأس به على هذه المنصة، ومع هذه الميزة سيصبح العمل على المنصة خلال الليل أمرا أقل إرهاقا ويحفظ سلامة العينين بصورة أكبر.