تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى دعم هاتف Mate 30 للشحن اللاسلكي بقدرة 25W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات حول هاتف هواوي المرتقب Mate 30 بتفاصيل جديدة حول قدرة الشحن اللاسلكي للهاتف، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25W.

في الوقت الذي قدمت فيه العملاق الكوري شاحن بقدرة 25W مع هواتف Note10 الجديدة، تسعى شركة هواوي لدعم الإصدارات المميزة القادمة من هواتف Mate 30 بقدرة أعلى أيضاً في الشحن، حيث أشارت التسريبات إلى أن هواتف Mate 30 تدعم أيضاً قدرة 25W إلا أن هذه القدرة تأتي في الشحن اللاسلكي.

ولقد خرجت التسريبات الجديدة حول قدرة الشحن في هواتف Mate 30 من الصين اليوم، لتؤكد دعم هواتف Mate 30 وMate 30 Pro لشحن اللاسلكي بقدرة 25W، وهي أعلى قدرة للشحن اللاسلكي تقدم للهواتف الذكية، حيث جاء هاتف Mi 9 من شاومي بدغم الشحن اللاسلكي بقدرة 20W.

ولقد كشفت هواوي عن شاحن بقدرة 40W خلال العام الماضي مع هاتف Mate 20 Pro، بينما دعمت سامسونج قدرة 45W في الشحن لهاتف Note10 Plus، والذي يباع بشكل منفصل من سامسونج بسعر 50 دولار.

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بالتأكيد سيكون هناك مزيد من التفاصيل حول مميزات هواتف Mate 30 وMate 30 Pro عند الإعلان الرسمي المقرر يوم 19 من سبتمبر، حيث تقدم هواوي أول إصدارات مميزة بمعالجها المرتقب Kirin 990، كما تدعم سلسلة Mate 30 القادمة باثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Mate 30 Pro بشاشة OLED مميزة بحجم 6.71 إنش، تدعم معدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف شاحن بقدرة 55W، ويأتي بنتوء كبير الحجم في الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الشهر المقبل.

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