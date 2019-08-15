شركة Huawei تعمل على خدمة الخرائط الخاصة بها لتقليل إعتمادها على جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Huawei رسميًا اليوم أنها تعمل على تطوير خدمة الخرائط الخاصة بها لتقليل إعتمادها على خدمات جوجل بعد تطبيق الحظر الأمريكي. وفي الوقت الراهن، يُحظر على الشركة إستخدام التقنيات الأمريكية دون موافقة خاصة، وكما إتضح، فإن شركة Huawei لا تزال غير قادرة على إستخدام خدمة الخرائط Google Maps التابعة لشركة جوجل في هواتفها الذكية التي تُباع في الأسواق الدولية.

ونتيجة لذلك، فقد قررت شركة Huawei تطوير خدمة الخرائط الخاصة بها والتي تُعرف حاليًا بإسم Map Kit. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الخرائط هذه ليست للإستخدام المباشر من قبل المستهلكين، ولكن بدلاً من ذلك هي عبارة عن واجهة لبرمجة التطبيقات يمكن لمطوري الطرف الثالث إستخدامها لإنشاء تطبيقات الخرائط والملاحة الخاصة بهم.

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يمكن لـ Map Kit جمع معلومات من 150 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن Huawei هي الوافد الجديد لسوق خدمات الخرائط، فإن محطات الاتصالات الخاصة بها في أكثر من 160 دولة ستساعد في إنشاء الشبكة بسرعة وسهولة.

يقول الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu أن Map Kit يمكن أن تدعم بعض الميزات المتقدمة مثل تغيير السيارة للممرات على الطريق، وإتجاهات الوقع المعزز، ورسم الخرائط بالإضافة إلى معلومات المرور في الوقت الفعلي. ستتوفر Map Kit بأربعين لغة مختلفة، مما سيعزز شعبيتها منذ البداية.

تقول مصادر مُطلعة على المسألة أن شركة Yandex الروسية التي توفر خدمات الخرائط وخدمات البحث على الإنترنت في روسيا، وشركة Booking Holdings الأمريكية هي من بين أوائل الشركاء المهتمين بخدمة الخرائط التابعة لشركة Huawei. عمومًا، سنعرف المزيد عن هذه المبادرة الجديدة في شهر أكتوبر المقبل.