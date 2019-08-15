سلسلة هواتف Galaxy S10 Series تبدأ بتلقي تحديث جديد في العديد من المناطق حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series، بما في ذلك Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy S10e، وهو التحديث الذي يقوم بترقية بنية نظام التشغيل في هذه الهواتف إلى الإصدار G97*FXXS3ASH1 ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس.

هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 100 ميغابايت، وهذا ما يعني بأنه ليس تحديثًا كبيرًا جدًا، لذلك لا تتوقع الحصول على أي ميزات جديدة بإستثناء الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس المذكورة آنفًا. وعلى ما يبدو، فإنه يجري حاليًا إطلاق هذا التحديث في حوالي 20 دولة من بينها رومانيا وألمانيا واليونان وسويسرا وإيرلندا وبولندا وإسبانيا والنمسا والمجر وإيطاليا وجمهورية التشيك وهولندا وفرنسا وبلغاريا والمملكة المتحدة وشمال أوروبا. وبطبيعة الحال، هذا التحديث سيشق طريقه لبقية أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع، لذلك لا داعي للقلق.

عمومًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.