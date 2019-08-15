شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تحدث إعدادات الخصوصية فى المجموعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها تعمل على جعل الأمور أكثر بساطة للمستخدمين، وذلك لفهم سياسة المجموعات على المنصة، وذلك من خلال تقليل خيارات ظهور أو عرض المجموعة إلى "خاص" أو "عام"، وذلك بعد أن كانت سابقًا تتيح خيارات "عام" و "مغلق" و "سرى"، وذلك عند إنشاء المجموعة أو ضبط الإعدادات.

وبحسب ما نشره فيس بوك على مدونته الرسمية، فلن يلاحظ المستخدم أى اختلاف كبير فى الموضوع، لكنه سيجد الأمر أسهل لفهم طبيعة عمل كل نوع، إذ تتيح الإعدادات الجديدة فى مجموعات فيس بوك الخاصة للأعضاء فقط رؤية المحتوى المنشور فيها من باقى الأعضاء، كذلك فإن مدير المجموعة سيحدد من بإمكانه الوصول إليها من خلال خيار لتحديد ما إذا كانت المجموعة مرئية أو مخفية.

أما المجموعات العامة فستظهر بالطريقة العادية التى تظهر فيها أى مجموعة على المنصة مع خيارات تحكم طبيعية لمديرها، لكن فى نفس الوقت، فإن سياسة الخصوصية على كلا النوعين من المجموعات ستكون مشابهة للالتزام بقوانين فيس بوك المختلفة، حيث أن خيار المجموعة الخاصة أصبح يضم خيارى المجموعات المغلقة والسرية معًا، فيما بقيت المجموعات العامة بنفس الآلية السابقة.