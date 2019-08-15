​تصل لـ90%.. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة بالتزامن مع موجة حارة على البلاد

مصراوي

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية سيكون مائل للحرارة الخميس، فيما ستبدأ حالة الجو بالاعتدال بداية من غد الجمعة.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، أن الظواهر الجوية التي...