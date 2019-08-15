شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعترف بالتنصت على مستخدميها عبر سكايب وكورتانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اعتراف أمازون وأبل وفيس بوك بالتجسس على المستخدمين عبر خدماتهم المختلفة، كشفت شركة مايكروسوفت أنها حدَّثت سياسة الخصوصية الخاصة بها، وذلك لإعلام المستخدمين أنها كانت تجمع بيانات صوتية لمستخدميها بمساعدة موظفيها، بالإضافة إلى متعاقدين خارجيين.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكشف متحدث باسم مايكروسوفت أن الشركة تجمع بيانات صوتية من أجل تمكينها من تقديم خدمات قائمة على الصوت فى كل من خدمة الدردشة سكايب، والمساعد الرقمى Cortana، وهى أحيانًا تستخدم البائعين للمساعدة فى تحسين هذه الخدمات.

فيما تعد شركة مايكروسوفت الأحدث بين شركات التقنية التى تعترف بمثل هذه الممارسات، وذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أمس أن فيس بوك يدفع لمتعاقدين خارجيين لنسخ المقاطع الصوتية من مستخدمى خدماتها، فيما كشف متحدث باسم مايكروسوفت "لقد قمنا بتحديث بيان الخصوصية الخاص بنا والأسئلة الشائعة بشأن المنتجات لإضافة المزيد من الوضوح وسنستمر فى دراسة المزيد من الفرص للتحسين".