شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطرح هواتف آيفون 2019 الشهر المقبل ولا يوجد تأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من موقع cnet الأمريكى، عن أن شركة أبل ستطرح هواتف آيفون الجديدة الخاصة بها الشهر المقبل بشكل رسمى، وذلك بعد أن انتشرت التقارير بأنه سيتم تأجيل طرح الهواتف لشهر أكتوبر بسبب وجود بعض الأزمات فى الإنتاج.

وقال أحد المحللين إن شركة أبل ستطلق جميع هواتف iPhone 2019 الثلاثة الشهر المقبل، وتنبأ "دان إيفيس" من شركة الأوراق المالية Wedbush بأن طرازات iPhone 11 التى قد تأتى تحت اسم "Pro" سيتم طرحها رسميًا فى الأسبوع الثانى من سبتمبر.

ووفقًا لـ9to5Mac ستطلق أبل ثلاثة هواتف آيفون بمواصفات مختلفة، أحدهم سيكون بسعر أقل، وسيكون بمثابة الجيل الثانى من هاتف xr الذى طرحته الشركة العام الماضى.