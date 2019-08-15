شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون بدلة مصنوعة من البكتيريا لمكافحة رائحة الجسم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزيل العرق قد يكون غير كافٍ لوقف رائحة الجسم الكريهة فى فصل الصيف، لذلك فكر الباحثون فى تطوير بدلة داخلية تحمل اسم Skin II مصممة مع البكتيريا الحية المدمجة التى تساعد فى مكافحة تلك الروائح الكريهة.



Skin II

وقالت المصممة "روزى برودهيد" إن الجلد المستخدم فى تلك الملابس يحتوى على بكتيريا بروبيوتيك صحية تقلل من رائحة الجسم، وأضافت :"ليس العرق فى جسمك هو الذى يسبب رائحة الجسم، إنه البكتيريا، لذلك قمنا بدمج البكتيريا السليمة فى الأنسجة لتمكين ميكروبيوم صحى يساعد على تقليل رائحة جسمك".



البدلة الجديدة

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، فإن هذا التغيير فى الميكروبيوم يرتبط بتقليل رائحة جسمك، وتشجيع تجديد الخلايا وهو جيد لجهاز المناعة فى الجلد".

وطورت برودهيد الملابس كجزء من دراستها العليا فى جامعة لندن للفنون المركزية سانت مارتينز، وعملت مع عالم الأحياء المجهرية البلجيكى كريس كالويرت.