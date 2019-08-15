تطبيق WhatsApp التجريبي لمنصة الأندرويد يضيف الدعم لخاصية فتح التطبيق عن طريق مستشعر بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر فبراير الماضي، حصل تطبيق WhatsApp لمنصة iOS على ميزة Screen Lock، وهي الميزة التي تقوم أثناء تفعيلها بجعل التطبيق يطالبك بالمصادقة بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في كل مرة تريد فيها الدخول إليه. الآن، وبعد مرور عدة أشهر، وصلت نفس الميزة أخيرًا لتطبيق WhatsApp على منصة الأندرويد، على الرغم من أن الميزة لا تزال تحت التجربة في الوقت الراهن.

حصل تطبيق WhatsApp التجريبي على تحديث جديد يحمل الإصدار 2.19.221، وفي حالة إذا حصلت عليه، فسوف يكون بمقدورك الإنتقال إلى Settings ثم إلى Account والذهاب بعد ذلك إلى Privacy ثم إلى Fingerprint Lock لتفعيل الميزة الجديدة. بعد تشغيلها، ستحتاج إلى إستخدام بصمتك للمصادقة في كل مرة تريد فيها فتح التطبيق. لا يزال بإمكانك الرد على المكالمات إذا كان WhatsApp مغلقًا. ولا يزال من غير المؤكد تمامًا ما إذا كانت الميزة الجديدة تتطلب إصدار جديدًا من التطبيق أو ما إذا كان سيتم توفيرها عن بعد من خلال خادم خارجي.

يمكنك ضبط مؤقت للقفل التلقائي بحيث يمكن أن يحدث القفل التلقائي على الفور أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 30 دقيقة. لذا، إذا اخترت أي شيء غير ” على الفور “، فسوف تحصل على وقت محدد من إستخدامك الأخير لتطبيق WhatsApp، حيث يبقى التطبيق ” مفتوحًا ” ولن يتطلب بصمة أخرى. أخيرًا، في القسم نفسه من ” الإعدادات “، يمكنك أيضًا تفعيل خيار إظهار محتويات الرسالة والمرسل في الإشعارات. إذا كنت تستخدم إضافة WhatsApp Widget وقمت بتفعيل Fingerprint Lock، فلن تُظهر الإضافة أي شيء، لأن المحتوى مخفي بشكل افتراضي.

عمومًا، في حالة إذا تمت الإختبارات كما ينبغي، فتوقع رؤية هذه الميزة تشق طريقها إلى تطبيق WhatsApp الرسمي والمستقر لمنصة الأندرويد في المستقبل المنظور.