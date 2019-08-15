أهم 6 ميزات في كاميرا هاتف Honor 20 Pro 

تمكن هاتف (هونر 20 برو) من تحقيق معدل 111 نقطة في اختبار الكاميرا الشامل الذي تُجريه منصة (DxOMark)، والذي يُعد من أعلى المعدلات على الإطلاق، حيث حصل على المرتبة الثانية في التصنيف.

حصد الهاتف تصنيفه العالي بفضل أداء الكاميرا ونظامي تثبيت الصورة البصري (OIS) والرقمي (EIS)، حيث صممت هونر كاميرا هاتفها HONOR 20 PRO بطرق تسمح للمصورين المحترفين وغيرهم من عشاق التصوير التعبير عن إبداعاتهم، وتصوير لحظات حياتهم بوضوح، وتفاصيل دقيقة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

يأتي هاتف هونر 20 برو بكاميرا خلفية رأسية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.4، تعمل بمستشعر Sony IMX586 نفسه الموجود في OnePlus 7 Pro؛ وتدعم التثبيت البصري، والضبط التلقائي للصور، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f / 2.2، ذات زاوية عريضة 117 درجة، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ مع دعم تقريب بصري 3x، والرابعة: عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

يدعم نظام الكاميرا العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تضيف ميزة ( AI Ultra-clarity) مزيدًا من التفاصيل والضوء، وإن كان ذلك مع التعرض لمدة 3-5 ثواني، كما يمكن أن يساعدك وضع خاصية التصوير الليلي الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Night) في الحصول على لقطة ليلية مثالية من خلال إضافة المزيد من الضوء والتفاصيل.

أما الكاميرا الأمامية فهي كاميرا أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية فقط.

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فيما يلي أهم 6 مميزات في كاميرا هاتف HONOR 20 PRO

1- دقة عالية لالتقاط أدق التفاصيل

يدعم معالج كيرين 980 – الذي يعمل به الهاتف – عددًا من ميزات الذكاء الاصطناعي، كما يعزز المعالج قدرات الكاميرا بفضل وحدة المعالجة العصبية (NPU) المزدوجة، و معالج إشارة الصورة (ISP) المزدوج، واللذان يدعمان التقاط التفاصيل بوضوح و جودة عالية جداً، حتى إذا التقطت الصور من على بُعد مسافة كبيرة.

2- أربع عدسات خلفية لتوثيق أجمل اللحظات:

هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها هونر هاتفًا مزوداً بمستشعر سوني (Sony IMX586) بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة واسعة بحجم f/1.4، لتمنحك صور ذات جودة فائقة.

ويمكن للعدسة ذات الزاوية العريضة (117 درجة)؛ أن تغطي مساحة تصوير أكبر لتشمل كل التفاصيل في صورة واحدة، كما يمكنك تكبير الصورة لثلاث أضعاف (3x) لتقريب كل ما هو بعيد، أما عدسة الماكرو فتصور وكأن العدسة تبعُد 4 سنتيمتر فقط عن اللقطة، وكل هذا يضمن لك صورة رائعة بمنتهى الاحترافية.

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سيكون باستطاعتك الاختيار بين العدسات المختلفة بما يتناسب مع سيناريو التصوير وبُعد الصورة، ويمكنك أيضا التنقل بين العدسة الأساسية، وعدسة الزاوية الواسعة، وعدسة التكبير، وعدسة الماكرو بمنتهي السلاسة والبساطة.

3- ميزة التثبيت البصري للصورة:

تدعم كل من العدسة الأساسية وعدسة التكبير في هاتف HONOR 20 PRO ميزة التثبيت البصري للصورة (4-axis OIS)، حيث تعمل خاصية OIS بدعم من المعالج كيرين 980 على تقليل الحركة أو الاهتزاز الغير مرغوب فيه، وذلك في الوقت الفعلي لالتقاط الصورة. والنتيجة هي تجنب الصور المهتزة الضبابية، وحصولك على وضوح عالي، وثبات مثالي في كل لقطة.

4- وضع التصوير الليلي الذكي :

يضمن لك وضع التصوير الليلي الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Night) في هاتف HONOR 20 PRO الحصول على درجة عالية من الوضوح للصور الملتقطة في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة، حتى في حال اهتزاز اليد أثناء التقاط الصور. وذلك بدعم من خوارزمية تثبيت الصورة بالذكاء الاصطناعي (AIS) والتثبيت البصري للصور ذو الأربع محاور (4-axis OIS).

ولأن الهاتف الذكي هونر 20 برو مزود بأفضل تقنيات التصوير، فستتمكن من التقاط روعة ضوء القمر بيدك دون استخدام حامل الكاميرا Tripod أو أيٍ من معدات التصوير الإضافية. وذلك بفضل ميزة التقريب الرقمي حتى 30 مرة 30x الخاصة بعدسة التيليفوتو المقرّبة ومستشعر سوني قياس 1/2 بوصة.

5- لا وجود للفيديوهات المهزوزة:

يدعم هاتف HONOR 20 PRO تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS) لتمكينك من تصوير فيديوهات عالية الثبات والجودة، حتى في أصعب ظروف التصوير؛ دون الحاجة لاستخدام معدات تثبيت الكاميرا، أو حامل الكاميرا Tripod.

يستطيع هاتف هونر 20 برو التقاط فيديوهات بالتصوير البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية، لتتمكن من مشاهدة الفيديو بأدق تفاصيله وتستمتع بتجربة مشاهدة متميزة.

6- قوة الكاميرا الأمامية:

تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف HONOR 20 PRO بدقة 32 ميجابيكسل عالية الدقة، وتجمع بذكاء أربعة بيكسلات في بكسل واحد أكبر، لتكون صورك الشخصية أكثر إشراقًا ووضوحًا.

يقوم وضع التأثيرات التجميلية المدعوم بالذكاء الاصطناعي الجديد كلياً، ووضع البورتريه، بإضافة عمق سطحي للصور مع تأثير التصوير بالعدسة الواسعة، لجعل الصور تبدو أجمل وأكثر إبداعًا.