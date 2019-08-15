شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشغل خاصية بصمة الإصبع عند فتح تطبيق واتس آب على هاتف أندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن واتس آب عن تشغيل خاصية جديدة لحماية التطبيق، على هواتف أندرويد باستخدام ميزة قفل بصمة الإصبع على الفور، بعد دقيقة واحدة أو حتى 30 دقيقة، وقام واتس أب بتطبيق الميزة الجديدة على النسخة التجريبية على هواتف أندرويد، وفقاً لموقع Indian today.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي الهواتف الأندرويد فتح تطبيق واتس أب باستخدام مستشعرات بصمات الأصابع في هواتفهم الذكية، لكن يحتاج المستخدمون إلى تثبيت أحدث إصدار من تطبيق أندرويد التجريبي على هواتفهم الذكية لاستخدام هذه الميزات.

ويمكن لجميع مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والذين يستخدمون WhatsApp beta فتح هواتفهم الذكية باستخدام مستشعرات بصمات الأصابع على هواتفهم الذكية.

فإذا كنت من مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp على Android، فيمكنك البدء في استخدام هذه الميزة عن طريق تحديث التطبيق الخاص بك إلى أحدث إصدار من التطبيق التجريبي الإصدار 2.19.3.



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خطوات تشغيل خاصية بصمة الإصبع عند فتح تطبيق واتس آب

بمجرد تحديث التطبيق، كل ما عليك القيام به لاستخدام فتح بصمات الأصابع في تطبيقك التجريبي هو اتباع الخطوات التالية:

- افتح التطبيق واضغط على قائمة الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

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- اضغط على الإعدادات ثم اضغط على الحساب.

- في إعدادات الحساب، اضغط على خيار الخصوصية.

- قم بالتمرير لأسفل والبحث عن خيار قفل بصمات الأصابع، سيتم إيقاف تشغيل هذا الخيار افتراضيًا.

- اضغط على هذا الاختيار وسيطلب منك واتس آب بعد ذلك لمس مستشعر بصمة الإصبع.

- سيطلب منك واتس آب المدة الزمنية التي تريد خلالها قفل الهاتف تلقائياً يمكنك الاختيار بين - على الفور، بعد 1 دقيقة أو بعد 30 دقيقة.

- بعد ذلك، يمكنك تبديل زر "عرض المحتوى في الإخطارات" إذا كنت تريد رؤية محتويات الرسالة التي تتلقاها في نافذة الإشعارات أم لا.