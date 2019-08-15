شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يتيح لأى شخص إنشاء فلتر AR على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن أنها ستتيح الإصدار التجريبى من Spark AR لكل المستخدمين على إنستجرام، ما يسمح لأى مطور ببناء ومشاركة فلاتر الواقع المعزز AR على المنصة بكل سهولة ويسر.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فيقول فيس بوك إن عملية إنشاء الفلاتر ستكون سهلة، وذلك بفضل وظيفة السحب والإفلات، فيما تتيح أداة فيس بوك Spark AR والمخصصة لتصميم تأثيرات الواقع المعزز، لأى شخص بإنشاء فلاتر مخصصة للوجه وتأثيرات أخرى على قصص إنستجرام.

فيما كانت أداة Spark AR، مقصورة فى السابق على منشئى الإعلانات المعتمدين، لكن التحديث الجديد سيتيح لأى شخص إنشاء وتحميل فلاتر AR الخاصة به إلى إنستجرام، فيما كشف فيس بوك أن أكثر من مليار شخص استخدموا تأثيرات AR التى تم إنشاؤها على منصة (Spark AR)، بما فى ذلك على فيسبوك وإنستجرام وماسنجر و(Portal).