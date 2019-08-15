شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اتهمامها بالاحتكار.. أبل تخطط للتعاون مع خدمة "سبوتيفاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت التقارير بأن شركتي أبل وسبوتيفاى تناقشان خطة للسماح لمستخدمي أيفون بتشغيل الأغاني وقوائم التشغيل والألبومات الخاصة بسبوتيفاى باستخدام أوامر Siri الصوتية.

وفقًا لما نشره موقع "انجادجيت"، عندما كشفت أبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 13، جعلت الشركة إمكانية تشغيل Siri مع خدمات الموسيقى عبر تحديثات SiriKit الجديدة، ما سيتيح للمستخدمين الاستماع إلى الأغانى دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وتأتى هذه الخطورة بعد أن رفعت سبوتيفاى دعوى قضائية بالاتحاد الأوروبى ضد أبل تتهمها بالاحتكار، وكجزء من شكوى مكافحة الاحتكار دشنت سبوتيفاى موقعًا يسرد أسباب شعورها بأن أبل لا تحترم المنافسة، وركزت على الرسوم التي تتراوح ما بين 15% إلى 30 % التي تحصل عليها أبل من خدمة الاشتراك في سبوتيفاى من متجر التطبيقات.