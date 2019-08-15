شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحظر شخصا من التعليق على قنانك في يوتيوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرًا ما يقابل منشئو الفيديوهات على يوتيوب الكثير من التعليقات السخيفة، ولا يمكنهم منع الأخرين من كتابة التعليقات السلبية وغير اللائقة، لكن طرح الموقع ميزة جديدة لحظر بعض المستخدمين من التعليق، وفيما يلى طريقة تفعيلها

على جهاز الكمبيوتر:

انتقل إلى موقع يوتيوب، وقم بتسجيل الدخول إذ الزم الأمر وابحث عن الحساب الذي تريد حظره.

اضغط على الحسابه وقم بالضغط على "حول" بشريط الأدوات.

اضغط على الجانب الأيمن من الصفحة وحدد "حظرالمستخدم".

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اضغط على "تم"

على الهاتف الذكى:

افتح تطبيق يوتيوب على جهاز الأيفون أو الأندرويد الخاص بك، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا لزم الأمر.

اضغط على أيقونة البحث فى الجزء العلوى من الشاشة وأدخل اسم المستخدم الذى تريد حظره.

اضغط على صفحة الحساب الرئيسية الخاص به.

اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة فى الجهة اليمنى العلوية من الشاشة وحدد "حظر المستخدم".