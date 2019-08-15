شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "الوضع المظلم" قادمة لتطبيق "لينكد إن" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت المطورة "جين مانشون ونج"، عن أن موقع LinkedIn الشهير يختبر تلك الفترة ميزة جديدة وهى "الوضع المظلم" على غرار تطبيق "فيس بوك" الرئيسى، إذ وجدت خيار اللون الخافت متاح أثناء البحث عن أكواد محددة داخل النسخة التجريبية من التطبيق على هواتف أندرويد.

وأشارت إلى أن هذا الوضع المظلم "يبدو أنه فى مرحلة مبكرة من التطوير"، لأنه يظهر فقط فى بعض أجزاء التطبيق ولا يزال هناك نص غامق معروضًا على خلفية مظلمة.

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ولم تعلق LinkedIn، التى تملكها مايكروسوفت منذ عام 2016، على هذا الأمر، ولم تؤكد أن ميزة الوضع المظلم ستأتى فى وقت قريب للمستخدمين.

وكانت جوجل قد أعلنت عن أن الوضع المظلم الخاص بها سيأتى إلى نظام تشغيل Android Q، كما أن أبل كشفت أيضًا عن نفس الميزة لنظام تشغيل iOS 13 الحديث، وكلاهما سيأتى فى وقت لاحق من هذا العام، وبهذا سيتمكن المستخدمين من الاستفادة من الميزة بشكل عام على كل التطبيقات.