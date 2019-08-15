شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية أمازون للتعرف على الوجه يمكنها الآن كشف خوفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة Amazon Web Services بتوسيع قدرات تقنية التعرف على الوجه المثيرة للجدل الخاصة بها والتى يطلق عليها Rekognition، وأوضحت الشركة أن تقنيتها الآن يمكنها اكتشاف المزيد من الفئات العمرية ويمكنها أيضًا اكتشاف الخوف.

وقالت أمازون عبر المدونة الخاصة بها على الإنترنت: "نطلق اليوم تحسينات فى الدقة والخصائص لتقنية تحليل الوجه، بما يجعلها قادرة على تحليل الوجه وتحديد البيانات الوصفية الخاصة بالشكل والجنس والعمر والعواطف والسمات مثل "الابتسامة" و"وضع الوجه" وجودة صورة الوجه وعلامات الوجه، ومع هذا الإصدار، قمنا بتحسين دقة تحديد نوع الجنس، بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتحسين دقة اكتشاف المشاعر (لجميع المشاعر السبع: "سعيد"، "حزين"، "غاضب"، "متفاجئ"، "مقرف"، "هادئ" و"مرتبك") وأضفنا مشاعر جديدة: "الخوف". وأخيرًا، قمنا بتحسين دقة تقدير الفئة العمرية".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت AWS أيضًا أن بإمكان Rekognition اكتشاف محتوى عنيف مثل الدم والجروح والأسلحة والإصابات الذاتية والجثث بالإضافة إلى المحتوى الجنسى الصريح.

وتعرضت شركة أمازون لانتقادات واسعة بسبب تقنية التعرف على الوجه، من مجموعة واسعة من المجموعات التى تريد أن تتوقف الشركة عن بيعها لوكالات تنفيذ القانون.