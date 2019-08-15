كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Mindar”روبوت “واعظ” في معبد “Kōdai-ji zen” في كيوتو

متابعة-سنيار: يقوم قس روبوت بإلقاء خطب في معبد زن في اليابان في محاولة لزيادة الاهتمام العام بالتعاليم البوذية.

ويأمل المعبد في أن يغير الجهاز وجه البوذية، إلا أن النقاد أبلغوا عن رفضهم للروبوت الخارق الذي قارنوه بوحش فرانكشتاين.

بدأ الروبوت Kannon، المستوحى من إله الرحمة البوذي، الوعظ في معبد كوداي-جي زن البالغ من العمر 400 عام في جناح هيغاشياما-كو في كيوتو في وقت سابق من هذا العام.

يلقى الروبوت الورع خطبا من Heart Sutras باللغة اليابانية، مصحوبة بترجمات صينية وإنجليزية متوقعة للزائرين الأجانب.

وقد طور المعبد وعالم الروبوتات بجامعة أوساكا Hiroshi Ishiguro، الروبوت ذي الحجم الحقيقي، والذي يدعى Mindar، بتكلفة تقارب مليون دولار (0.8 مليون جنيه إسترليني).

يتم تغطية أيدي Mindar والوجه والكتفين بجلد اصطناعي سيليكون، في حين أن الأجزاء الداخلية الميكانيكية من الروبوت واضحة للعيان.

تظهر الأضواء الساطعة والأسلاك داخل كروم الروبوت المكشوف جزئيا، وكذلك كاميرا الفيديو الصغيرة التي تبث عليها مقبس العين الأيسر، بينما تدور الكابلات حول جسمه المصنوع من الألمنيوم المحايد.

يمكن أن يحرك الروبوت ذراعيه ورأسه وجذعه – مثل تثبيت يديه معا في الصلاة – ويتحدث بهدوء عن الرحمة وأيضا عن مخاطر الغضب والرغبة والأنا.

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وقال الكاهن تينشو جوتو لوكالة فرانس برس “هذا الروبوت لن يموت ابدا ، وسيواصل تحديث نفسه ويتطور”.

مع الذكاء الاصطناعى، نأمل أن تنمو الحكمة لمساعدة الناس على التغلب على أصعب المشاكل.

في مواجهة تأثير الدين المتناقص على الحياة اليومية في اليابان، يأمل السيد جوتو في أن يصل روبوت كوداي جي إلى الأجيال الشابة.

وقال جوتو عن انفصال اليابان الحديثة عن الدين، ربما يعتقد الشباب أن المعبد هو مكان للجنازات أو حفلات الزفاف.

ويصر السيد جوتو على أن ميندار ليست وسيلة للتحايل تهدف إلى زيادة الدخل من السياح.

وقد تلقى الروبوت مجموعة واسعة من الردود من الزوار إلى المعبد، حيث عبر الكثيرون عن دهشتهم لمظهره “الإنساني”، وفقًا لمسح حديث أجراه باحثون من جامعة أوساكا في ولاية أوساكا اليابانية.