شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق يؤدى إلى تسريب بيانات مليون بصمة إصبع ببريطانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى نظام القياسات الحيوية للبصمات الذي تستخدمه البنوك والشرطة البريطانية وشركات الدفاع من اختراق خطير للبيانات، حيث كشف عن بصمات لأكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى كلمات مرور غير مشفرة وغيرها من البيانات الشخصية.

نقلاً عن موقع " انجادجيت"، يستخدم Biostar 2، وهو نظام القياسات الحيوية الذي تديره شركة الأمن Suprema، بصمات الأصابع وتقنية التعرف على الوجه لمنح الأفراد المصرح لهم الوصول إلى المباني.

وتم اكتشاف الخلل الأمني ​​من قِبل الباحثين أثناء فحص روتيني للشبكة تم إجراؤه الأسبوع الماضي، إذ وجدوا أن قاعدة بيانات Biostar 2 كانت متاحة للجمهور، وأنه من خلال معالجة معايير البحث عن عنوان URL، تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 28 مليون سجل و23 جيجابايت من البيانات، بما في ذلك بصمات الأصابع وبيانات التعرف على الوجه.

وقال أحد الباحثين أثناء حديثه مع صحيفة "جارديان" البريطانية : "إن الاختراق يعني أنه يمكن أن يغير البيانات ويضيف مستخدمين جدد، ما سيسمح له بإضافة بصمة إصبعه الخاصة إلى النظام والوصول إلى أي تسهيلات يُسمح للمستخدم الأصلي بالوصول إليها". وأضاف أنه لم يقتصر الأمر على هذا الحد فقد تم استخدام الخدمة في 1.5 مليون موقع حول العالم.