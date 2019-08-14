شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أجهزة أبل "ماك بوك برو" المحظورة على الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق من اليوم حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) طرزًا معينة من أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة MacBook Pro على الرحلات الجوية، بعد أن حذرت الشركة من أن بطارياتها قد تشكل مخاطر متعلقة بنشوب حريق، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت شركة أبل فى يونيو إنها ستسحب عددًا محدودًا من وحدات MacBook Pro مقاس 15 بوصة نظرًا لأن بطارياتها معرضة لارتفاع درجة الحرارة.

وتم بيع تلك الوحدات بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017 ويمكن التعرف عليها من خلال الأرقام التسلسلية الموجودة على الأجهزة، وقال متحدث باسم الوكالة إن "FAA على دراية بالبطاريات المسترجعة المستخدمة فى بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Apple MacBook Pro."

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وأضاف أنه تم تنبيه شركات الطيران بشأن الاستدعاء، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هيئة الطيران المدنى ستحذو حذوها فى حظر نماذج MacBook Pro المتأثرة على الرحلات الجوية داخل المملكة المتحدة وخارجها.

ويمكن لمالكى MacBook Pro التحقق مما إذا كان طرازهم ضمن الأجهزة المحظورة بكتابة الرقم التسلسلى فى صفحة دعم Apple.

وإذا كان لديك طراز متأثر، فستحتاج إلى الاتصال بالشركة لاستبدال البطارية مجانًا، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين.