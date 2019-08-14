شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان الباقة متخلصش.. 4 طرق لتقليل استخدام بيانات الهاتف أثناء مشاهدة يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوتيوب من أفضل مواقع مشاهدة الفيديو فى العالم، ولكن تواجه الكثير من الأشخاص مشكلة استهلاك الفيديوهات لباقة الإنترنت، خاصة إذا كنت تستخدم بيانات الهاتف، لذا إذا كنت ترغب فى الاستمتاع بمحتوى يوتيوب دون استهلاك الكثير من الميجابايتس، اقرأ السطور التالية.



اليوتيوب

طرق تقلل استخدام بيانات الهاتف أثناء مشاهدة اليوتيوبخفض جودة الفيديو

ذكر موقع tech-tips أن تغيير جودة الفيديو إلى أقل درجة تساعدك على تقليل استهلاك باقة الإنترنت أو بيانات الهاتف، حيث إن يوتيوب يقوم بشكل افتراضى بالبث بأفضل جودة وهذا قد يجعل باقتك تنفذ سريعاً، لذا يجب عليك تحديد نوعًا أقل جودة يدويًا للفيديو الذي تقوم ببثه لتفادي إهدار البيانات على جودة الفيديو.

اضغط فوق تشغيل الفيديو بحيث تظهر عناصر التحكم أعلى الفيديو، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، سوف تجد اختيار الجودة quality يمكنك إيقافه حتى إعداد 144 p.

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تنزيل مقاطع الفيديو تلقائيًا ثم مشاهدتها لاحقاً بدون إنترنت

يمكن لمستخدمي تطبيق يوتيوب تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم أثناء استخدام شبكة WiFi ثم مشاهدتها عندما تكون على بيانات الهاتف دون استخدام الإنترنت.

حمل تطبيق YouTube Go

هذا التطبيق هو إصدار رائع من يوتيوب يسمح لك بتنزيل الفيديوهات، وتم تصميمه للعمل على الأجهزة التى تستخدم بيانات أقل، يمكنك تثبيت كلا التطبيقين على نفس الجهاز دون أي مشكلة.

تقييد تدفق جودة HD على المحمول

ضمن إعدادات تطبيق YouTube (اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية)، هناك تبديل صغير واحد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بفاتورة بياناتك في نهاية الشهر، وهو إعداد يقيد التطبيق من البث بجودة عالية الدقة بينما جهازك غير متصل بـ WiFi.