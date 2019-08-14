تكنولوجيا: Automattic Inc تستحوذ على شبكة Tumblr للتواصل الإجتماعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت Automattic Inc المالكة لمنصة WordPress مؤخراً على تطبيق التواصل الإجتماعي Tumblr التابع لشركة Verizon، حيث تشير بعض التسريبات إلى أن صفقة الإستحواذ إنتهت بقيمة أقل من 20 مليون دولار.

لم تحقق شبكة Tumblr الإجتماعية أرباح تذكر خلال الفترة الماضية، بشكل خاص بعد إستحواذ شركة Verizon على الشبكة الإجتماعية عام 2017 كجزء من صفقة الإستحواذ على شركة Yahoo، حيث تحظى الشركة بعدد 450 مليون مدونة فقط الآن.

واليوم إنتهت بالفعل صفقة الإستحواذ على شبكة Tumblr الإجتماعية من قبل الشركة المطورة لمنصة WordPress، التي حصلت على شبكة التواصل الإجتماعي من Verizon في صفقة لم يعلن عن قيمتها بشكل واضح.

Advertisements

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن صفقة الإستحواذ إنتهت بسعر أقل من 20 مليون دولار، بينما ذهب البعض إلى أن الصفقة إنتهت بأقل من 10 مليون دولار.

ومن المقرر أن ينتقل أكثر من 200 موظف إلى العمل في شركة Automattic Inc، كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Automattic عن خطط الشركة للإبقاء على الحظر الذي فرض على المحتوى من قبل شركة Verizon، وذلك كنتيجة لإنتشار المحتوى الغير أخلاقي على الشبكة الإجتماعية لفترة.

المصدر

اعلان

