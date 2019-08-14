الأرصاد تحذر من طقس الخميس ’’الغريب‘‘: موجة حارة وأمطار

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

تحذير من الشبورة والحرارة والأمطار

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

موجة حارة جديدة

كما كشفت الأرصاد أن هناك موجة حارة جديدة مدتها 48 ساعة بلغت ذروتها الأربعاء، وتستمر حتى الخميس، حيث تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية بالقاهرة.

وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض بداية من الجمعة، حيث تصل العظمى بالقاهرة إلى 38 درجة.

تحذير من الرطوبة

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، إن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير خلال هذه الأيام، حتى مع انخفاض درجات الحرارة.

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وأضاف شاهين أن فترات الليل نشعر بها بنشاط محدود للرياح، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، مناشدا المواطنين بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية أو مزدحمة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة للشبورة المائية في الصباح الباكر التي تتكون بسبب الرطوبة.

نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الخميس:

القاهرة 28 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 24 39

دمنهور 23 36

الإسكندرية 22 34

بلطيم 22 32

مطروح 22 32

السلوم 23 34

سيوة 23 41

بورسعيد 26 35

دمياط 25 34

الزقازيق 24 40

الإسماعيلية 23 41

السويس 24 39

العريش 25 40

رفح 24 39

رأس سدر 27 41

نخل 19 40

نويبع 29 34

طابا 28 34

كاترين 19 30

الطور 26 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 42

بني سويف 26 42

المنيا 22 42

أسيوط 25 42

سوهاج 25 42

قنا 26 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 46

شلاتين 30 39

أبو رماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 28 34