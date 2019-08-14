فيسبوك تطلق ميزة جديدة لتذكيرك بإطلاق فيلمك المفضل

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لصناع الأفلام الاستفادة من شبكتها الاجتماعية في الترويج لأفلامهم عن طريق إعلانات تظهر للمستخدمين في الإشعارات.

وقالت فيسبوك – التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – في منشور على مدونتها: إن الميزة تتضمن حلين إعلانيين جديدين، وهما: إعلانات التذكير بالأفلام، وإعلانات أوقات عرض الأفلام.

وأضافت الشركة أن الحلين يهدفان إلى مساعدة إستديوهات الأفلام على زيادة مبيعات التذاكر، كما يهدفان إلى مساعدة الناس في العثور على الأفلام التي يريدون مشاهدتها.

وأشارت فيسبوك إلى أن رواد السينما غالبًا ما يتكشفون الأفلام قبل أشهر من إطلاقها، لذا فهي تعتقد أنهم يحتاجون إلى تذكيرات تُعلمهم بأن عرض الفيلم الذي ينتظرونه أصبح وشيكًا في دور السينما.

ومن خلال إعلانات التذكير بالأفلام، قالت الشركة: إنه أصبح بإمكان المستخدمين الذين يرون منشورًا عن فيلم يعجبهم في صفحة “آخر الأخبار” الخاصة بهم؛ النقر على زر “مهتم” Interested لتلقي تذكير في إشعاراتهم على فيسبوك عندما يحين موعد بدء عرضه في دور السينما. وبالنقر على إشعار التذكير، ينتقل المستخدمون إلى الصفحة الخاصة بالفيلم على فيسبوك، والتي تتضمن تفاصيل مثل أوقات العرض، كما يمكنهم شراء التذاكر من تلك الصفحة.

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وفيما يتعلق بإعلانات أوقات عرض الأفلام، فقد أوضحت فيسبوك أنها متاحة بالفعل للأفلام التي تُعرض حاليًا في دور السينما. وأشارت إلى أنه كان يتعين على المستخدمين في السابق إجراء عدد من الخطوات وعمليات البحث لمعرفة أوقات عرض الأفلام.

وأضافت الشركة أنه يمكن لرواد السينما؛ عندما يرون إعلانًا لأوقات عرض فيلم، النقر على زر “احصل على أوقات العرض” Get Showtimes للذهاب مباشرةً إلى صفحة تفاصيل الفيلم على فيسبوك، حيث يمكنهم العثور على المعلومات الخاصة بمكان وزمان عرض الفيلم.

ووفقًا لفيسبوك، فإن المعلنين الذين اختبروا هذه الحلول شهدوا بالفعل نتائج قوية حرّكت عمليات البحث عن التذاكر ومبيعات التذاكر. وأشارت إلى أن شركة “يونيفرسال بيكتشرز” Universal Pictures الشهيرة استخدمت هذه الحلول للترويج لفيلمها الأخير The Grinch وشهدت زيادة كبيرةً في عمليات البحث عن التذاكر وشراء التذاكر.

يُشار إلى أن إعلانات التذكير بالأفلام وإعلانات أوقات عرض الأفلام متاحة حاليًا لجميع شركات الإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.