شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاكرز يستخدمون SMS احتيالية لخداع المستخدمين بأنهم جهات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن بعض هاكرز الإنترنت فى الهند يستخدمون الرسائل النصية القصيرة SMS، حيث يوهمون الضحية بأنهم من إدارة ضريبة الدخل، لخداع الناس فى تبادل التفاصيل المصرفية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فكشف تقرير لـ Quick Heal Technologies عن أن المستخدمين يقومون بفتح الرسائل بشكل إيجابى، حيث تصلهم رسائل من نوعية "تمت الموافقة على استرداد ضريبة الدخل بمبلغ معين"، ثم يتبع الرسالة رقم حساب مصرفى خاطئ ويطلب من المستلم الضغط على الرابط إذا كان رقم الحساب غير صحيح، ما يجعله ضحية ساذجة.

ويفتح الرابط الاحتيالى موقعًا مشابهًا لموقع I-T Department الهندى، ويُطلب من الضحية إدخال تفاصيل تسجيل الدخول التى تم إنشاؤها على موقع I-T Department، كما يقول التقرير، ثم يُطلب من الضحية إدخال تفاصيل الحساب المصرفى الصحيح، وبمجرد حصول المحتال على التفاصيل المصرفية الصحيحة يحصل عليها الهاكرز على الفور.

ولسوء الحظ، فإن عملية الاحتيال لا تتوقف عند هذا الحد، فمن خلال الوصول إلى تفاصيل تسجيل الدخول الصحيحة على موقع الويب الخاص بوزارة I-T، يقوم المحتال بتحويل الأموال من حساب الضحية إلى حسابه الخاص أو ببساطة تعديل التفاصيل، مثل رقم الهاتف ومعرف البريد الإلكترونى، اللذين يستخدمان غالبًا لأغراض التحقق من الصحة.