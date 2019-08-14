شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محتالون ينتشرون على TikTok ويخدعون المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة الأمن السيبرانى Tenable تقريرًا من 50 صفحة حددت فيه ثلاثة أنواع من عمليات الاحتيال التى تنتشر على تطبيق TikTok والتى تضمنت توجيه المستخدمين إلى مواقع التعارف خاصة بالبالغين، وانتحال شخصية المستخدمين وخدع لزيادة الإعجابات والمتابعين.
وقال الباحث المستقل "ساتنام نارانج" فى التقرير: "بالنظر إلى الزيادة الكبيرة فى شعبية TikTok، فليس من الغريب أن يلاحظ المحتالون أهميته لنشر بعض الخدع للمستخدمين".
وفى شهر مارس، بدأ الباحث فى تعقب المحتالين على TikTok، الذى تم تحميله مليار مرة هذا العام، وقالت متحدثة باسم TikTok إن الشركة المملوكة لشركة ByteDance قامت بحذف جميع الحسابات المذكورة فى التقرير، وأنها تعتمد على مزيج من التكنولوجيا وتقارير المستخدم لتحديد الحسابات التى تنتهك قواعدها ضد الاحتيال أو تضليل المستخدمين على المنصة.
وقالت متحدثة باسم الشركة فى بيان أيضًا أن التطبيق يمتلك سياسات صارمة تحمى المستخدمين من أى محتوى مزيف أو احتيالى أو مضلل.
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