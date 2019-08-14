بعد الانفجار النووي الروسي.. أول رد فعل من الحكومة المصرية.. وبيان هام من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

يعيش العالم في الوقت الراهن، حالة من الذعر والقلق، بعد الانفجار النووي، الذي شهدته روسيا، مؤخرا، خلال تجربة صاروخية.

من جانبه طمأن مجلس الوزراء المصري، المواطنين، على محطة الطاقة النووية بالضبعة، بعد محاولة البعض بربط ما حدث بروسيا، بالمشروع القومي.

وقال مجلس الوزراء: "بشأن ما أثير عن الحادث الذي تم في روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، فتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها".

وأضاف الوزراء عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء: "محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبني احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن محملة بالوقود وتطير بسرعة ١٥٠ متر على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتي ٠،٣ عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتي ١٤ متر، فضلًا عن قدرتها على الإطفاء الأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري ومزودة أيضًا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره وهو الأمر الذي لا تتعدي احتمالية حدوثه واحد على عشرة مليون مفاعل سنة".

وأكدت الهيئة، أن مفاعل الضبعة يحتوي على وسائل آمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة، وكل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات.

Advertisements

بيان هام من الأرصاد

وفي سياق متصل، نفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تأثر البلاد بالغبار الإشعاعى لانفجار روسيا، مؤكدة أن مصر بعيدة تماما عن مساره.

وقالت الأرصاد في بيان لها، الأربعاء، إن جمهورية مصر العربية بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث أن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.

وأضافت الهيئة أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية تعمل على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها على القاهرة غدا الخميس على أن تعود حول المعدل الطبيعى لها اعتبارا من يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن روسيا شهدت يوم 8 أغسطس الماضى انفجارا نوويا خلال تجربة صاروخية على منصة بحرية، فى ميدان تجارب عسكرية، بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك فى مقاطعة أرخانجيلسك، وأسفر عن مقتل 5 اشخاص من وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، وإصابة 3 آخرين.