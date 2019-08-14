شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء إيطالى يصبح أول DJ فى العالم خارج الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الرائد الإيطالى لوكا بارميتانو أول دى جى DJ فى الفضاء، إذ نجح فى تنسيق ومزج مجموعة من الأغانى من وحدة كولومبوس بالمحطة الدولية خلال هذا الأسبوع، وتم نقل أدائه عبر الأقمار الصناعية إلى سفينة الرحلات البحرية التى تضم 3000 شخص فى البحر الأبيض المتوسط.

وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، استخدم رائد الفضاء البالغ من العمر 42 عامًا الموسيقى لدعم التواصل بين الثقافات، وتوضيح أوجه التقدم فى تكنولوجيا الفضاء.



رائد الفضاء الايطالى

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، حصل بارميتانو قبل العرض على دورة تدريبية على سطح السفينة من قبل الدى جى الألمانى كريس ستريتزل، الذى يعرف باسم Le Shuuk.

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فى السابق، شارك فى رحلة قياسية من ZeroG 2.0 حيث كان يؤدى مجموعة الدى جى فى الجاذبية الصفرية إلى جانب 50 من المشاهير والضيوف المميزين.

ومع ذلك، هذه هى المرة الأولى التى يؤدى بها دوره كـ DJ أثناء وجوده فى الفضاء، وتُظهر لقطات هذا الحدث بارميتانو وهو يعزف الأغانى أثناء عدم وجود وزن، وفى الوقت نفسه، يمكن رؤية المحتفلين وهم يستمتعون بالموسيقى فى الوقت الفعلى أثناء احتفالهم بالأرض.



رائد الفضاء أثناء قيامه بدور الـDJ

جدير بالذكر وصل بارميتانو إلى محطة الفضاء الدولية فى مهمة "Beyond" فى يوليو ، كجزء من الرحلة رقم 60، وسافر لوكا وزملاؤه أندرو مورجان، والرائد الروسى الكسندر سكفورتسوف، لمدة ست ساعات فى مركبة الفضاء Soyuz MS-13 للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية.