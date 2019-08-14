شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة يوتيوب تختبر تصميما جديدا يعرض الصورة المصغرة بحجم أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر منصة مشاركة الفيديوهات يوتيوب، تصميما جديدا للصور المصغرة لمقاطع الفيديو فى الصفحة الرئيسية من موقع الويب والذى يتميز بقياس أكبر من السابق.

وبحسب ما جاء على موقع reddit، فتختبر منصة يوتيوب هذا التصميم الجديد ليعرف فى الصف الواحد 4 مقاطع فيديو بدلا من 5 مع تكبير حجم الصورة المصغرة لكل مقطع، كذلك فبحسب التصميم الجديد لم يعد هناك تصنيفات مثل المقاطع المقترحة ومقاطع من بعض القنوات التى تتابعها والمقاطع الحديثة ومقاطع من مواضيع تتابعها.

ويأتى التصميم الجديد مستوحى من واجهة تطبيق يوتيوب التى تعرض مقطع واحد فى كل صف مع صورة مصغرة بقياس كبير بشكل واضح للتركيز على العنصر البصرى بدلاً من عنوان الفيديو، كما يبدو أن يوتيوب سيختبر ما إذا كان تكبير حجم الصور المصغرة، من شأنه أن يزيد من معدلات النقرات وتشغيل مقاطع الفيديو أم لا.

وأشار التقرير إلى أنه ردود الفعل عبر الشبكات الاجتماعية تشير إلى أن غالبية المستخدمين لم يعجبهم التعديل الجديد، وبما أنه اختبار ولم يطبق رسمياً للجميع، لا توجد حالياً إمكانية التخلص منه، لكن ليس من المعروف متى سيقوم يوتيوب بتطبيق هذا التصميم بالكامل على كافة المستخدمين.