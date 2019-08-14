تكنولوجيا: شاشات وان بلس الذكية تنطلق لاحقاً بعلامة OnePlus TV التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس مؤخراً على شعار خط إنتاجها القادم من أجهزة التلفاز الذكية، حيث من المقرر أن تقدم قريباً بعنوان OnePlus TV، إلا أن الشركة لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق الأجهزة الجديدة.

إنتهت شركة وان بلس مؤخراً من إختيار العلامة التجارية الخاصة بخط إنتاجها القادم من أجهزة التلفاز الذكية، التي تنطلق لاحقاً بعلامة OnePlus TV، حيث جاء هذا الإختيار بعد دراسة الكثير من آراء مشجعي شركة وان بلس.

قامت شركة وان بلس بدراسة الكثير من الأفكار والآراء الخاصة بمشجعي الشركة بهدف إختيار العلامة التجارية الخاصة بأجهزة التلفاز الذكية، ومن ثم جاء قرار الشركة الأخير بشعار OnePlus TV لخط إنتاجها المنتظر.

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ولقد أكد المتحدث باسم الشركة على أن OnePlus TV هو الشعار الأنسب لخط إنتاج الشركة الجديد، كما أن هذا الشعار يمثل إصدارات الشركة بشكل واضح، مع الرمز الشهير للشركة المميز بالشكل الهندسي المستوحى من المعتقدات القديمة.

يذكر أن هذا الإعلان وإن لم يحدد موعد لإطلاق أجهزة التلفاز، إلا أنه أكد على تطوير خط إنتاج أجهزة التلفاز الذكية من وان بلس في الفترة الحالية، حيث من المقرر أن تأتي أجهزة التلفاز بنظام Android، كما يضم الجهاز شاشة LED، مع حجم يتراوح بين 43 إلى 75 إنش، ومن المتوقع الإعلان عن الأجهزة الجديدة خلال شهر سبتمبر.

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