Snap Inc تزيح الستار رسميًا عن نظارات Spectacles 3 الجديدة، وتضم كاميرتين بدقة HD

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Snap Inc اليوم بإطلاق الجيل الثالث من نظاراتها Spectacles. هذه المرة، لم يتم ترقية الكثير في هذه النظارات بإستثناء أنه تم تزويدها بكاميرتين قادرتين على إلتقاط الصور الثلاثية الأبعاد.

تحتوي نظارات Spectacles 3 على كاميرتي HD على كلا الجانبين، والتي يمكنها التقاط كل من الصور ومقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد. يمكن بعد ذلك نقلها إلى هاتفك وعرضها في تطبيق Snapchat عن طريق إمالة الهاتف الخاص بك لإدراك العمق. أو يمكنك إستخدام 3D Viewer على نحول مماثل لخوذة Google Cardboard ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بتقنية الأبعاد الثلاثية.

يمكن للنظارات إلتقاط الصور بدقة 1642×1642 ومقاطع الفيديو بدقة 1216×1216. وكما هو الحال من قبل، فبإمكانك الإطلاع على هذه الصور ومقاطع الفيديو داخل تطبيق Snapchat إما عموديًا أو أفقيًا وسيظل المنظور كما هو بغض النظر عن الطريقة التي تحمل بها الهاتف.

تتمتع نظارات Spectacles 3 الجديدة بتصميم جديد مع عدسات دائرية في إطار مربع مع العلم بأنها تأتي باللون الأسود والذهبي. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن إطار هذه النظارات مصنوع من المعدن.

Advertisements

يتم تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو من النظارات على الذاكرة الداخلية المدمجة التي تبلغ سعتها 4 جيجابايت، والتي تعد كافية لحفظ 100 فيديو أو 1200 صورة. تتيح لك البطارية تسجيل ما يصل إلى 70 مقطع فيديو أو أكثر من 200 صورة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن مع العلم بأن عملية إعادة شحن البطارية تستغرق 75 دقيقة. تُشحن النظارات داخل العلبة الخاصة بها، والتي تحتوي على موصل للشحن من نوع USB-C.

الهدف الأساسي لهذه النظارات الجديدة هو التقاط الصور ومقاطع الفيديو ونقلها إلى هاتفك لمشاركتها على Snapchat. هناك أيضًا تأثيرات جديدة ثلاثية الأبعاد للإستفادة من الصور ومقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد التي تأتي من نظارات Spectacles 3 إلى Snapchat. ومع ذلك، يجب عليك نقل الملفات يدويًا عبر Bluetooth أو WiFi لأنه لا يوجد حتى الآن نقل تلقائي.

تبلغ تكلفة نظارات Spectacles 3 الجديدة نحو 380 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يزيد قليلاً عن ضعف سعر نظارات Spectacles 2 الحالية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن نظارات Spectacles 3 الجديدة متاحة الآن للطلب المسبق وسيتم شحنها للعملاء في هذا الخريف.